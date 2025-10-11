¡Nuevo hat-trick! Erling Haaland se le caen los goles y supera a estas leyendas

Suscríbete a nuestros canales

Erling Haaland ha vuelto a dejar una marca imborrable en el fútbol internacional. Durante el reciente parón de selecciones, el ariete noruego demostró su condición de depredador del área al firmar un impresionante triplete en la contundente victoria de Noruega sobre Israel en las eliminatorias mundialistas.

Este hat-trick no solo acerca a su selección al sueño de la Copa del Mundo, sino que pulveriza un registro histórico de eficiencia goleadora.

El dato más demoledor y que subraya el potencial generacional de Erling Haaland es su velocidad para alcanzar el medio centenar de goles con su país. El delantero del Manchester City necesitó apenas 46 partidos para llegar a la astronómica cifra de 50 goles con Noruega.

Superando a las leyendas

La gesta del 'Androide' cobra una dimensión épica al compararla con la trayectoria de algunos de los mejores delanteros de la era moderna, incluyendo a los máximos goleadores activos del fútbol mundial.

El ex ariete del Borussia Dortmund se convierte, de esta forma, en el jugador que más rápido ha alcanzado los 50 goles en el ámbito de selecciones nacionales en la era moderna, superando con creces las marcas requeridas por figuras históricas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Neymar y Harry Kane.

A sus 25 años, y con un promedio superior a un gol por partido con la camiseta de Noruega, Erling Haaland no solo ha reescrito el libro de récords en su club, sino que ahora establece un nuevo estándar de precocidad y letalidad en el fútbol de selecciones.

Desempeño que acerca a Noruega a una posible clasificación al Mundial y consolida su estatus como uno de los delanteros centros más decisivos del planeta.