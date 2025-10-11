Inter Miami lo intentará ¿Volverá la MSN en la MLS?

Suscríbete a nuestros canales

Los culés siempre recordarán con gran alegría el campeonato de Europa en 2015, donde las siglas MNS eran las protagonistas. El tridente de lujo formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. brindo un espectáculo al mundo del fútbol, con cifras de otro planeta. Entre los tres jugadores anotaron 364 goles y repartieron 173 asistencias en sus años como azulgranas, números estarán siempre presentes en la afición culé.

Ha pasado una década desde aquella época, y con trayectorias llegando al último capítulo, los caminos de estas tres leyendas podrían volver a juntarse, si bien es cierto hay mucho trabajo desde las oficinas, pero es una posibilidad que está sobre la mesa.

Posibilidad de un tridente añorado

Luego de la llegada de Messi y Suárez al Inter Miami, el club estadounidense buscar volver a acaparar las miradas de los aficionados del fútbol, es allí cuando resuena el nombre de Neymar.

Es de recordar que el brasileño termina su contrato con el Santos en poco tiempo, y será jugador libre.

Esta noticia ha sido adelantada por Sky Sports y confirmada por MARCA, que también señaló que no existen negociaciones iniciadas. Pero si que es una realidad que Inter desea seguir reforzándose con jugadores importantes, de esos que dan la estocada.

Movimiento mediático en el Inter

Lo que también es un hecho es que está operación, aún en fase inicial, representaría un movimiento mediático de enorme impacto para la MLS. Con Jordi Alba y Sergio Busquets fuera del campo de juego, y con Messi liderando un potencial proyecto en Miami, la llegada de Neymar supondría la consolidación de una era, al permitir disfrutar de nuevo a una de las sociedades más icónicas del fútbol moderno.