Argentina podría quedarse sin Lionel Messi contra Venezuela

Una noticia completamente insólita ha sacudido las horas previas al amistoso internacional entre Venezuela y Argentina.

Diversos medios estadounidenses han reportado que el astro argentino, Lionel Messi, no solo no sería titular, sino que incluso podría quedar fuera de la convocatoria de la "Albiceleste" para el partido de hoy.

La razón detrás de esta posible e inusual decisión no es una lesión, sino una obligación con su club, el Inter de Miami.

¿Qué habría pasado?

Según los reportes, la estrella mundial habría dejado la concentración de la selección argentina a pocas horas del compromiso, con el objetivo de priorizar el encuentro de su club en la Major League Soccer (MLS).

La información apunta a que: "Es probable que Messi no juegue hoy y participe mañana con el Inter de Miami en el partido ante Atlanta United".

Si bien el reglamento FIFA generalmente obliga a los clubes a ceder a sus jugadores a las selecciones en fecha FIFA, y el jugador se sumó a la concentración en Miami, la cercanía de la sede y las necesidades del club podrían haber abierto un inusual espacio de negociación o un acuerdo tácito.

Los mismos medios complementan que la presencia de Messi con Argentina se daría en el segundo amistoso de la gira: "Se espera que Lionel Messi regrese a la acción con Argentina contra Puerto Rico después del partido de Atlanta".

Equipo alternativo de Scaloni

De confirmarse la ausencia de Lionel Messi, esto apoyaría la información que ya venía manejándose en la prensa argentina. El seleccionador Lionel Scaloni saldría con un equipo alternativo o plagado de pruebas ante la Vinotinto.

El cuerpo técnico de la "Albiceleste", ya clasificada para el Mundial 2026, tiene la intención de cuidar el físico de sus jugadores más experimentados y, a la vez, dar rodaje a los nuevos talentos o a los futbolistas que no han tenido tantos minutos en la reciente fase de Eliminatorias.