Este sería el posible once inicial de La Vinotinto ante Argentina

Venezuela enfrentará la doble fecha FIFA de amistosos, comenzando por su choque ante la Selección de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro está programado para este viernes 10 de octubre, posterior a este cruce, la Vinotinto enfrentará a Belice el lunes 13.

Oswaldo Vizcarrondo, el director técnico que sumirá las riendas de entrenador interino para esta doble fecha de amistosos, con su lista de convocados marcó su posición.



Vizcarrondo no llamó a jugadores como Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Rafa Romo, Jefferson Savarino, Tomás Rincón y José «Brujo» Martínez para dichos encuentros.

El entrenador interino convocó a Vinotintos jóvenes que hacen vida tanto en el fútbol venezolano como en ligas internacionales, dejando ver un cambio en la selección de Venezuela.

Once probable de La Vinotinto

Teniendo presente la limpieza de la convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo, se espera un once titular renovado en todas sus líneas, quizás con dos o tres jugadores inamovibles. Por esa razón, este podria ser el once probable de Venezuela para enfrentar a la vigente campeona del mundo y bicampeona de América:

José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres Jr., Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy, Jovanny Bolívar.