La Vinotinto define su hoja de ruta rumbo al Mundial Sub-17

La Vinotinto Sub-17 ha entrado en la fase final de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Sub-17, con una intensa hoja de ruta que incluye importantes desafíos internacionales antes de su debut oficial.

Los dirigidos por el técnico Oswaldo Vizcarrondo buscan afinar los últimos detalles y consolidar su cohesión antes de la cita mundialista en Qatar.

La prueba de fuego en Dubái

El primer gran examen de la selección juvenil se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos. Los chamos participarán en el Dubái Youth Challenge, un mini-torneo que servirá como una excelente plataforma para medir fuerzas contra equipos de diferentes estilos de juego.

Fechas: El torneo se disputará del 20 al 27 de octubre .

Rivales de Calidad: Venezuela se enfrentará a un grupo diverso de selecciones Sub-17, incluyendo a: Burkina Faso Uzbekistán Uganda Marruecos



Posteriormente, la Vinotinto Sub-17 cerrará su agenda en Dubái con un atractivo amistoso internacional contra la selección de Japón Sub-17. Medirse a este tipo de rivales ayudará al cuerpo técnico a evaluar la capacidad de respuesta y adaptación de los jóvenes talentos venezolanos.

El traslado a Qatar y el debut mundialista

Finalizando el mes de octubre, la delegación venezolana trasladará su cuartel general a Qatar, sede oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17. Dicho movimiento permitirá a los jugadores aclimatarse a las condiciones del país anfitrión y concentrarse por completo en el gran reto que se avecina.

El debut de la Vinotinto ya tiene fecha y hora:

Rival: Inglaterra

Fecha: 4 de noviembre

Hora: 11:15 AM (Hora de Venezuela)

El enfrentamiento contra la selección inglesa, una de las potencias juveniles a nivel mundial, marcará el inicio de la travesía de los chamos en la máxima cita del fútbol Sub-17.