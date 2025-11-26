Miss Internacional 2025: Dónde y cuándo ver la gala de coronación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 27 de septiembre se llevará a cabo la gran gala final de Miss Internacional 2025, desde Tokio, Japón. La gala será transmitida en Venezuela, para que puedan apoyar a Alessandra Guillén, quien desde hace semanas se encuentra en el país nipón cumpliendo con las actividades.

Dónde y cuándo se podrá ver el concurso

La edición número 63 se podrá disfrutar a través de la señal de Venevisión, a partir de la cinco de la madrugada. Un momento especial para nuestro país, seguidor y consumidor de los concursos de belleza, y más Miss Internacional en el que se tiene nueve coronas.

“Te esperamos a partir de las 5:00 a.m. por nuestra señal abierta para acompañar a Miss Internacional Venezuela, Alessandra Guillén, en la ceremonia que se realizará en el Gimnasio Nacional Yoyogi en Tokio, Japón”, escribieron en Instagram.

El canal de la colina se vestirá de gala para una transmisión más de los certámenes que manejan, siendo antes solo transmitido la final de Miss Universo y Mundo, dos de los más importantes del mundo.

Aún el canal de colina no ha confirmado si la ceremonia tendrá traductores y una presentadora, como lo hacen en sus otras coberturas.

Éxito de Venezuela

Desde Japón estará Andrea Rubio como la presentadora oficial de la edición 2025, un momento especial en la carrera de la comunicadora, modelo e influencer, quien continúa cosechando éxitos con la organización.

Venezuela tiene la esperanza de la décima corona con Alessandra, quien tiene unos zapatos muy importantes que llenar, ya que Sakra Guerrero en el 2024 fue 3ra finalista del concurso.