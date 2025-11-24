Farándula

Así lució Alessandra Guillén en la preliminar del Miss Internacional 2025

Por

Elvis González
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 10:04 am

La morena se hizo sentir en Japón con dulzura y mucha serenidad 

La madrugada de este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo en Japón, la preliminar del Miss Internacional 2025. Un momento importante para las candidatas, en especial para Miss Venezuela Alessandra Guillén, quien busca la décima corona de perlas para el país.

Gran gala preliminar

Las bellezas de todo el mundo desfilaron en tres rondas traje cóctel, baño y gala, frente al jurado, entre ellas la presidente del certamen Akemi Shimomura, y las Miss Internacional Andrea Rubio y Huỳnh Thị Thanh Thủy, de Vietnam.

Para Guillén fue una preliminar de buenos comentarios. Aunque no es de las grandes favoritas cumplió con sus salidas en especial en traje de baño, con un ajustado bañador completo en azul claro, cabello liso y suave maquillaje, que la hizo ver radiante.

En traje de gala optó por llevar un ajustado vestido plateado y lleno de brillo, que desfiló con garbo y elegancia.

Desde su llegada a Tokyo, la joven ha disfrutado la experiencia del Miss internacional uno de los certámenes más importantes junto a Miss Universo y Miss Mundo.

La morena de 25 años, ha tenido salidas por lugares emblemáticos de Japón, ensayos, sesiones de fotos, grabaciones y cenas de gala.

Gran momento del concurso  

El certamen nipón dará un show por todo lo alto el próximo 27 de noviembre. En videos e imágenes publicadas en redes se aprecia que tendrá un opening, auto presentación, desfiles de traje baño y gala, todo con la animación de la venezolana Andrea Rubia, una reina muy querida por la organización.

Alessandra de ganar sería la octava corona del certamen japonés para nuestro país, siendo la primera ganada en 1985 por Nina Sicilia Hernández.

