Farándula

Alessandra Guillén parte a Japón para el Miss Internacional 2025

La guapa morena se fue a cumplir su sueño y buscar una nueva corona para el país 

Por

Elvis González
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 02:52 pm
Alessandra Guillén parte a Japón para el Miss Internacional 2025
Alessandra Guillén / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 10 de noviembre ha partido a Japón la Miss Venezuela Internacional 2024 Alessandra Guillén. La modelo se ha ido junto a la bella Andrea Rubio, quien estará animando la edición número 63 del tradicional certamen nipón, que Venezuela ha ganado en 9 ocasiones.

NOTAS RELACIONADAS

Partida de Alessandra

La joven ha postado en Instagram un video junto a Nina Sicilia y Andrea Rubio, a punto de abordar el vuelo que la llevará hasta Tokio, para comenzar oficialmente la concentración.

Desde que fue coronada en el 2024 la belleza se ha estado preparando en diversas clases de pasarela, oratoria, maquillaje, estilismo y aprender de cultura japonesa.

El color blanco ha sido el seleccionado por Alessandra para su vestuario, para el largo vuelo que le toca tener hasta llegar a Japón, sede tradicional del concurso grand slam cuya final será pautada para el próximo 27 de noviembre. 

Alessandra estará realizando múltiples actividades como presentación del traje típico, competencia preliminar, cenas y salidas a diversas ciudades de Japón, junto a las delegadas de todo el mundo.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo LVBP NFL
Lunes 10 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula