Alessandra Guillén parte a Japón para el Miss Internacional 2025

Este lunes 10 de noviembre ha partido a Japón la Miss Venezuela Internacional 2024 Alessandra Guillén. La modelo se ha ido junto a la bella Andrea Rubio, quien estará animando la edición número 63 del tradicional certamen nipón, que Venezuela ha ganado en 9 ocasiones.

Partida de Alessandra

La joven ha postado en Instagram un video junto a Nina Sicilia y Andrea Rubio, a punto de abordar el vuelo que la llevará hasta Tokio, para comenzar oficialmente la concentración.

Desde que fue coronada en el 2024 la belleza se ha estado preparando en diversas clases de pasarela, oratoria, maquillaje, estilismo y aprender de cultura japonesa.

El color blanco ha sido el seleccionado por Alessandra para su vestuario, para el largo vuelo que le toca tener hasta llegar a Japón, sede tradicional del concurso grand slam cuya final será pautada para el próximo 27 de noviembre.

Alessandra estará realizando múltiples actividades como presentación del traje típico, competencia preliminar, cenas y salidas a diversas ciudades de Japón, junto a las delegadas de todo el mundo.