Las favoritas del público rumbo al Miss World Venezuela 2025

Se inició la cuenta regresiva para el Miss World 2025 y el público ya tiene a sus favoritas para llevarse los títulos de bellezas que se entregarán el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025.

Este año, durante la gala final se otorgarán las coronas del Miss World Venezuela, Miss Venezuela International y Miss Supranational, la nueva franquicia adquirida por la organización dirigida por Nina Sicilia y Harry Levy.

En días pasados las candidatas que competirán para este certamen de belleza tuvieron la entrevista con el jurado calificador, conformado por Diana Carolina Silva, Alejandra Conde, Nieves Soteldo, Giovanni Scutaro y Mauricio Parilli.

A través del reality ‘Miss Venezuela: el reto’, los fanáticos han podido conocer a fondo a las 25 candidatas oficiales por medio de retos para evaluar su desenvolvimiento en el escenario.

Favoritas para el Miss World 2025

Como cada año, las misses tienen su fandom conformado, que pelean a capa y espada por ella, este grupo de Miss Venezuela 2025 es uno de los más completos y destacados, en mucho tiempo.

Todas tienen la oportunidad de vencer en la noche final, sin embargo, solo tres podrán estar obtener la victoria, el resto debe seguir enfocadas en llevarse la corona del Miss Venezuela 2025, el 04 de diciembre.

El público ya decidió y ellas son las favoritas en el Miss World 2025:

Clara Vegas, Miss Miranda 2025 : desde su postulación levantó un gran apoyo en redes sociales y, según usuarios, ella debería ser coronada como la próxima Miss Mundo.

: desde su postulación levantó un gran apoyo en redes sociales y, según usuarios, ella debería ser coronada como la próxima Miss Mundo. María Evangelista Alayon, Miss Amazonas 2025 : la predilecta para ganar el Miss Universe Venezuela 2025, sin embargo, algunos señalan que, de no ser el título principal, quedaría ideal para alguna de las tres coronas restantes.

: la predilecta para ganar el Miss Universe Venezuela 2025, sin embargo, algunos señalan que, de no ser el título principal, quedaría ideal para alguna de las tres coronas restantes. Mística Núñez, Miss Falcón 2025: su serenidad, tez blanca y elegancia, apuntan a ser una de las máximas para el Miss International. Además, cuenta con un respaldo en Internet.