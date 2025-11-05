Stephany Abasali y su comentario a Lionel Messi en pleno Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela Stephany Abasali se encuentra compitiendo en el Miss Universo 2025 en Tailandia. Durante su tercer día de actividades estuvo muy cercana con Miss Argentina, quien quedó impresionada por lo mucho que sabe la reina de su país.

No le agrada Messi

En un vídeo al borde de un lujoso yate, Abasali le confesó a la argentina ser apasionada del fútbol, pero no del jugador Lionel Messi, quien es uno de los más reconocidos y legendarios del mundo.

En el en vivo de Instagram, la modelo venezolana de 25 años comentó que no le agradaba el jugador de 40 años, quien juega con éxito en el Inter de Miami.

“Me gusta el fútbol, pero Messi no. No mentira, mentira, me gusta la pulga a veces”, dijo,

Los seguidores argentinos aplaudieron la cercanía de la criolla con el país del fútbol, y por ser una gran compañera de su delegada, una hermosa rubia que hace años participó en el Miss Universo Argentina, bajo las riendas de Osmel Sousa.

Subiendo como la espuma

Abasali ha tenido días de muchas actividades y eventos con el certamen, en los que ha lucido elegante con vestidos muy elegantes.

En la ceremonia de imposición de bandas lució radiante con un ajustado vestido en rojo, llevándose buenos comentarios de missólogos de todo el mundo que la dan como la mejor.