Ellos son los expertos que conforman el jurado del Miss Venezuela World

El próximo 12 de noviembre Venezuela conocerá a sus primeras tres reinas que representarán al país en certámenes internacionales en 2026

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 09:48 pm

Miss Venezuela World coronación / Cortesía Miss Venezuela
Todo está listo para que el próximo 12 de noviembre se celebre una edición más del Miss Venezuela World 2025 con el anuncio de los expertos que forman parte del jurado calificador para elegir a las nuevas reinas que representarán a Venezuela en tres certámenes internacionales.

Hace pocos días se informó la fecha del concurso nacional y, hace pocos minutos la Organización Miss Venezuela ofreció más detalles de esta emocionante gala que, por primera vez, tendrá tres grandes triunfadoras.

Para la ceremonia, los jueces tienen la labor de elegir a la Miss Venezuela World, Miss Venezuela International y Miss Supranational, la nueva franquicia adquirida por el equipo liderado por Nina Sicilia y Harry Levy.

La cita es el miércoles 12 de noviembre a través de la pantalla de Venevisión y la aplicación de Venevisión Play desde las 8:00 pm.

Jurado del Miss Venezuela World

Quienes tendrán el deber de evaluar a las 25 candidatas del Miss Venezuela son:

  • Alejandra Conde, Miss Venezuela World 2020 y presentadora de televisión con amplio conocimiento en belleza.
  • Nieves Soteldo, destaca periodista venezolana y parte de la familia del canal de la colina.
  • Diana Carolina Silva, Miss Venezuela 2022, radio y TV host, con trayectoria en el entretenimiento y certámenes de belleza.
  • Giovanni Scutaro, reconocido diseñador internacional que anteriormente ha sido parte del jurado y ha vestido a reinas en ediciones pasadas, conoce de mano el mundo de la belleza y moda.
  • Mauricio Parilli, respetado emprendedor social, consultor y conferencista.

Miércoles 05 de Noviembre de 2025
