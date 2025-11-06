Ellos son los expertos que conforman el jurado del Miss Venezuela World

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para que el próximo 12 de noviembre se celebre una edición más del Miss Venezuela World 2025 con el anuncio de los expertos que forman parte del jurado calificador para elegir a las nuevas reinas que representarán a Venezuela en tres certámenes internacionales.

Hace pocos días se informó la fecha del concurso nacional y, hace pocos minutos la Organización Miss Venezuela ofreció más detalles de esta emocionante gala que, por primera vez, tendrá tres grandes triunfadoras.

Para la ceremonia, los jueces tienen la labor de elegir a la Miss Venezuela World, Miss Venezuela International y Miss Supranational, la nueva franquicia adquirida por el equipo liderado por Nina Sicilia y Harry Levy.

La cita es el miércoles 12 de noviembre a través de la pantalla de Venevisión y la aplicación de Venevisión Play desde las 8:00 pm.

Jurado del Miss Venezuela World

Quienes tendrán el deber de evaluar a las 25 candidatas del Miss Venezuela son: