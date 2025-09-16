¿Se queda en la Sub-17? Oswaldo Vizcarrondo da luces sobre su futuro en la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, ha dado a conocer la lista de convocados para disputar dos partidos amistosos contra la selección de Colombia.

Estos encuentros forman parte de la recta final de la preparación del equipo de cara al Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Qatar.

La convocatoria de estos amistosos es crucial para el cuerpo técnico, que busca afinar los últimos detalles antes del torneo. Los partidos contra Colombia, un rival de alto nivel, servirán para que Vizcarrondo observe el rendimiento de sus jugadores, pruebe diferentes tácticas y evalúe a los talentos emergentes que podrían tener un lugar en la plantilla final.

Ausencia importante

Una de las principales novedades de la lista es la ausencia de Marco Libra, quien no podrá unirse al grupo debido a compromisos con su club, el Bologna de Italia. Aunque su baja es sensible, esta situación abre la puerta para que otros jugadores demuestren su valía y luchen por un puesto en la selección.

Ahora bien, la convocatoria está conformada por 28 futbolistas: Alan Vázquez, Ángel Pérez, Andrés Lugo, Sebastián Angulo; Luis Karbowski, Eider Barrios, Luigi Pagano, Alejandro Hernández, Marcos Maitán, Ricardo Rincones, Dioner Fuentes, Román Davis; Iván Molina, Gustavo Caraballo, Junior Araujo, David Uranga, Ender Albarrán, John Mancilla, Henrry Díaz, Yerwin Sulbarán, Wiliander Muñoz, Yimvert Berroterán, Andrés Bolaño, Román Lozada, Helzon Pomozy, Juan Uribe; David García y Diego Claut.

Vizcarrondo enfocado en el Mundial

Cabe destacar, que con la salida de Fernando Batista de la Absoluta Vinotinto, muchos piden que Oswaldo Vizcarrondo tome el cargo en el banquillo. Sin embargo, queda claro que el objetivo principal del ex zaguero criollo es la Copa del Mundo Sub-17 y posteriormente, la Sub-20.

La Vinotinto ha estado trabajando intensamente en los últimos meses para llegar en óptimas condiciones al Mundial y no quieren distracciones. Estos dos partidos contra Colombia son un paso fundamental en ese proceso, ya que permitirán al equipo medir su nivel competitivo y corregir errores antes de la cita mundialista.