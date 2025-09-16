La FVF anunció su más reciente decisión relacionada a los banquillos de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

En la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) se siguen dando movimientos, sobre todo, después de que en el seno de la misma se anunciara la destitución de Fernando 'Bocha' Batista como entrenador de la Vinotinto absoluta.

Ahora, lo nuevo en la entidad federativa vino a tocar una de las categorías inferiores, específicamente en la sub-15, con la elección de Jhonny Ferreira como su estratega oficial.

Un Ferreira que asumirá este banquillo de cara a lo que será la participación criolla en la Conmebol Liga Evolución U15 y que tendrá esta labor después de que hace algunos meses también fuera escogido como el estratega de la sub-17, hoy todavía en manos de Oswaldo Vizcarrondo, quien la dirigirá la Copa Mundial Catar 2025.

En el anuncio se dejó por sentado que este movimiento busca consolidar la base de jugadores que en unos años tendrán que asumir galones en el primer equipo del combinado nacional.

El recorrido de Ferreira para asumir a la Vinotinto

El entrenador cuenta con una experiencia notable en los banquillos, desde que inició su carrera como asistente técnico en el Caracas FC, y luego tomó el testigo en Carabobo FC y Monagas SC en distintos ciclos, club donde también ejerció como gerente deportivo.

En su palmarés existen logros relevantes como el título de la Liga FUTVE en 2017 con Monagas SC, el subcampeonato de la Copa Venezuela en 2019 y el subcampeonato de liga en 2022, todo con el cuadro oriental.

A su vez, también participó como asistente técnico de la Vinotinto Sub 17 en 2009, en una generación importante del balompié criollo.