Esta es la razón que podría impedir a Tite firmar con la Vinotinto

Desde que Fernando 'Bocha' Batista dejó el mando de la Vinotinto, tras caer estrepitosamente derrotado con Colombia (3-6) y dejar sin opciones mundialistas a la selección, un sinfín de nombres han sido dejado sobre la mesa como su posible sucesor.

Uno de los más recientes en posicionarse fue sorpresivamente Adenor Leonardo Bacchi, el reconocido director técnico brasileño, mejor conocido como 'Tite'.

El primero en mencionarlo en redes sociales fue el comunicador social Carlos Tarache y horas después el prestigioso portal brasilero GeGlobo dio por cierta esta versión explicando que los contactos entre el estratega y la FVF ya se habría dado.

Sin embargo, en los detalles apuntados por el medio brasilero se comentó un aspecto que podría ser decisivo para avanzar con las negociaciones o para generar el rechazo del veterano técnico.

¿Qué podría echar para atrás un posible acuerdo entre Tite y la Vinotinto?

Paradójicamente la decisión estaría supeditada a una situación física por la que estaría atravesando el entrenador y que sería clave para un desenlace en esta historia.

"Tras un año desempleado tras dejar el Flamengo, Tite aún evalúa su futuro profesional. Se someterá a una cirugía de rodilla en los próximos días y solo entonces decidirá sus próximos pasos", cita GeGlobo en la nota informativa donde dejaban apuntes del tema.

A su vez, el medio agregó: "La operación de Tite no es un obstáculo para la Federación Venezolana, que no tiene prisa en elegir a su próximo entrenador".

Hay que decir que la lista ya es larga de técnicos que han sonado para ocupar el mando de la Vinotinto, entre técnicos venezolanos como Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel, como estrategas extranjeros de la talla de Luis Zubeldía, Ricardo Gareca y el propio Tite.