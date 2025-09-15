¡En búsqueda! La FVF contacta a un seleccionador de élite

Suscríbete a nuestros canales

Según fuentes internas de la federación, se ha establecido un contacto preliminar con Adenor Leonardo Bacchi, el reconocido director técnico brasileño, mejor conocido como 'Tite'. Este movimiento de alto perfil subraya la ambición de la FVF de asegurar un líder de primer nivel para guiar al combinado nacional en sus próximos desafíos.

La búsqueda de un técnico de jerarquía responde a la necesidad de potenciar a la selección en un momento crucial. 'Tite', con una vasta experiencia y un currículum envidiable, encaja perfectamente en el perfil que la FVF está buscando. Su trayectoria más notable fue al frente de la selección de Brasil, a la que dirigió en 81 partidos, obteniendo una impresionante marca de 61 victorias, 13 empates y solo 7 derrotas. Bajo su mando, la 'Canarinha' logró un 75.3% de victorias, una estadística que habla por sí sola. Además, llevó al equipo a dos Copas del Mundo (2018 y 2022) y conquistó la Copa América de 2019.

Un perfil que genera entusiasmo

El nombre de 'Tite' ha generado gran expectativa, ya que se le considera uno de los estrategas más exitosos de la última década en el fútbol sudamericano. Su paso reciente por el Flamengo en 2024 también demuestra su capacidad para dirigir a clubes de gran exigencia. Con el 'Mengão', dirigió 42 partidos, logrando 25 victorias y un 59.5% de efectividad.

Si bien la FVF tiene otros nombres en carpeta, el contacto con 'Tite' representa un claro mensaje de que la federación está dispuesta a hacer un esfuerzo considerable para traer a un entrenador de élite. Aunque el proceso está en sus primeras etapas, el hecho de que el extécnico de Brasil esté en la órbita de Venezuela es un indicador positivo para el futuro de la Vinotinto y de las aspiraciones de un fútbol que busca consolidarse a nivel internacional.