Tigres es el primer equipo en llegar a 10 victorias tras superar a Tiburones

Los Tigres de Aragua se convierten en el primer equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en conseguir 10 victorias en la presente campaña, luego de superar 5 carreras por 3 a los Tiburones de La Guaira tras 10 entradas jugadas en el estadio Jorge Luis García Carneiro.

El movimiento de carreras en este intenso desafío inició en el segundo episodio, cuando Yormam Rodríguez remolcó a José Peraza con un doble a la banda contraria. Mientras que los locales igualaron en el tercero con sencillo del grandeliga Gabriel Arias.

La Guaira volteó el desafío en el sexto luego de par de outs, aprovechando un robo de Pedro Castellanos, para luego ser traído con la grúa con inatrapable de Juniel Querecuto. Sin embargo, los "Bengalíes" volvieron a mostrar su garra en el octavo e igualaron nuevamente la pizarra (2-2) con la primera empujada de Gorkys Hernández.

Así fue el décimo episodio:

En el décimo tramo, Pedro García entró a lanzar por Tiburones y la ofensiva tigrera tres anotaciones a su cuenta: dos con otro sencillo de Gorkys Hernández y otra con elevado de sacrificio de Lorenzo Cedrola.

Con tres de ventaja en la parte, se combinaron entre Christian Suárez y Cristian Alvarado, para aceptar una sola rayita. No obstante, el drama estuvo hasta el instante final porque el último out fue bien cerrado en la inicial y La Guaira tenía el potencial empate en segunda.

La victoria se la llevó Ronnie Williams, el revés Pedro García y el salvado Alvarado. Los maracayeros siguen en la cima con balance de 10-3 y los litoralenses están penúltimos con récord negativo de 5-8.