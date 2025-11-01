LVBP: Bravos le remonta el juego a Magallanes y los deja en el terreno

Suscríbete a nuestros canales

Un gran juego se vivió en la noche de este viernes en el Estadio Nueva Esparta, donde Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes midieron fuerzas hasta la undécima entrada. Al final, los insulares hicieron respetar la casa y se impusieron con marcador de 4 a 3.

Bravos concretó una gran remontada

El encuentro subió su telón con un conjunto carabobeño que atacó con todo al abridor Osmer Morales. En la misma primera entrada, Rougned Odor desapareció otra pelota para sumar su tercer cuadrangular de la campaña, llevándose consigo a un compañero para las dos primeras anotaciones.

Luego de eso, el bate de Eliézer Alfonzo Jr. hizo acto de presencia para extender la ventaja a la altura del tercer capítulo. En su caso, conectó un sencillo al jardín derecho para impulsar a Odor, quien previamente había disparado un triple.

Por su parte, hay que mencionar la gran labor del lanzador Bryan Mata. Y es que el abridor del Magallanes trabajó por espacio de tres entradas en las que retiró a los nueve bateadores de turno.

Los Bravos comenzaron su remontada a partir del quinto episodio. Allí, Roel Santos empujó la del descuento con un hit productor. Una situación similar protagonizó Francisco Arcia con un sencillo productor, solo que en el séptimo. Por su parte, Ramón Flores negoció un boleto con las bases llenas en el octavo para igualar el encuentro.

Ya en entradas extras, específicamente en el undécimo, César Idrogo conectó el hit de oro para impulsar a Anthony Jiménez desde la intermedia luego de dos outs.

De esta manera, los Bravos de Margarita (7-6) extienden su buen momento y ya suman cuatro triunfos al hilo. Por su parte, los Navegantes del Magallanes (4-8) caen por segunda jornada seguida y no salen del último puesto de la clasificación.