LVBP: Esta es la racha que tiene Eliézer Alfonzo Jr. dando de hit en la temporada

Uno de los peloteros de los Navegantes del Magallanes que anda en buen momento ofensivo es, sin duda, Eliézer Alfonzo Jr. Y es que desde que llegó a la organización el año pasado se ha convertido en una de las figuras más destacadas del equipo, algo que quiere seguir manteniendo.

Sin embargo, el arranque de la temporada 2025-2026 de la LVBP no fue nada amable con el receptor venezolano. De hecho, en sus primeros cinco compromisos apenas pudo disparar un imparable luego de 18 apariciones en el plato.

Eliézer batea y Magallanes celebra

Pero ese comienzo frío con el madero ya es cuestión del pasado. Ahora, Eliézer Alfonzo Jr. ha encadenado una seguidilla de ocho compromisos con al menos un hit, algo que sin duda genera grandes sensaciones en los Navegantes del Magallanes a estas alturas del torneo.

Durante la jornada de este viernes, el oriundo de Barcelona se fue de 5-1 y disparó su sencillo en la tercera entrada, remolcando así a Rougned Odor para la tercera carrera de la Nave ante los Bravos de Margarita. No obstante, los insulares derrotaron a los filibusteros por 4 a 3.

Asimismo, cabe agregar que a lo largo de ese periodo de tiempo, Eliézer Alfonzo Jr. cuenta con 11 imparables, tres dobles, cuatro carreras impulsadas, y cinco anotadas.