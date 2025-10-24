LVBP: Eliézer Alfonzo Jr. muestra unos fríos números con Magallanes en el inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Desde su llegada a los Navegantes del Magallanes el año pasado, Eliézer Alfonzo Jr. se convirtió en uno de esos peloteros muy queridos por la afición. Su entrega y pasión por el juego hablan por sí solos, detalles que sin duda marcan la diferencia dentro de la organización carabobeña.

Sin embargo, el arranque de la campaña 2025-2026 no ha sido del todo buena, ni para él ni para el equipo. De hecho, hasta la fecha la Nave se encuentra en el sótano de la tabla de posiciones, sin mencionar que el receptor venezolano todavía no ha despertado con el madero.

Magallanes espera por el resurgir de Eliezer Alfonzo Jr.

Esta campaña es la primera que Eliézer Alfonzo Jr. arranca desde el primer día con los filibusteros. Por ende, se trata de una de las más especiales en su carrera en la LVBP, ya que su intención es demostrar que con su talento puede llevarlos muy lejos en el torneo venezolano.

Pero en la LVBP nada es sencillo. Los Navegantes del Magallanes apenas han ganado un encuentro de cinco posibles, lo que da a entender que la ofensiva no ha reaccionado como debe ser. Justamente allí entra el oriundo de Barcelona, quien por los momentos es uno de los bates más fríos del equipo.

Eliézer Alfonzo Jr. ha disputado los cinco compromisos de la Nave, y tras irse en blanco en los cuatro primeros, no fue sino hasta el pasado martes cuando conectó su primer hit de la zafra. Su víctima fue Cardenales de Lara, durante un choque en el que perdieron por 6 a 2 en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Cabe mencionar que, además de Fonzy, los también receptores Sandy León y Rusber Estrada son los otros peloteros del Magallanes con apenas un hit en la temporada. Además, los únicos jugadores que todavía no disparan un imparable son Edgardo Fermín y Jorge Ruiz.

Números de Eliézer Alfonzo en la temporada 2025-2026 de la LVBP

5 juegos

18 turnos al bate

1 hit

3 carreras anotadas

3 bases por bolas

2 ponches

.056 AVG

.190 OBP

.056 SLG

.246 OPS