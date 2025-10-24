LVBP: Asdrúbal Cabrera señala la clave de esta nueva versión de Caribes de Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

Con la intención de levantar su nivel para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, los Caribes de Anzoátegui optaron por realizar una reestructuración en sus bases. Para ello no dudaron en darle el cargo de manager a Asdrúbal Cabrera, alguien que sin duda ha sabido sentir los colores de la organización desde hace varios años.

Si bien la campaña apenas está comenzando, en la Tribu ya comienza a verse la mano de su joven estratega. Y es que las ideas renovadas, mezcladas con el talento de jóvenes y veteranos, apuntan a llevar al equipo de regreso al Round Robin y concretar un año para el recuerdo.

Asdrúbal cree en el potencial de sus Caribes

La jornada de este jueves solo tuvo un encuentro, y justamente fue uno de Caribes de Anzoátegui contra Águilas del Zulia. Allí, los orientales sacaron a relucir todo su arsenal ofensivo para castigar a los rapaces hasta con 19 carreras, demostrando así que esta zafra van muy en serio.

Ciertamente, los dirigidos por Asdrúbal Cabrera todavía no figuran en los primeros lugares de la tabla de posiciones, pero una vez logren engranar por completo las posibilidades de que se conviertan en protagonistas serán bastante altas.

"Es un grupo bastante interesante, ya que tenemos jugadores jóvenes y también de mucha experiencia. Lo importante que esos veteranos son verdaderos líderes en el clubhouse y hacen que los jóvenes se mantengan en la misma página que ellos. Eso es clave", comentó el estratega en una entrevista para el canal One Baseball.

Luego añadió: "Contamos con muchos peloteros talentosos. No será fácil esta temporada porque todos los equipos están fuertes, pero estamos aquí para dar el 100% de nosotros y así regresar nuevamente en enero".

Esta nueva versión de Caribes ha comenzado a ilusionar a su fanaticada, quienes confían que de la mano de Asdrúbal conseguirán llegar lejos esta temporada. Y es que para el manager, cada victoria se celebrará por todo lo alto, tal como viene sucediendo hasta los momentos.

"Las dos victorias fueron muy especiales, tanto la del debut como la primera en el Chico Carrasquel. Todas las victorias son especiales para mi. Solo queda seguir aprovechando las oportunidades", finalizó.