LVBP: Asdrúbal Cabrera asume con compromiso su nuevo reto como mánager

El exgrandeliga venezolano Asdrúbal Cabrera, nuevo mánager de los Caribes de Anzoátegui, ofreció sus primeras impresiones tras asumir el mando del equipo oriental en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En su primer juego como dirigente, el conjunto oriental se llevó la victoria ante los Navegantes del Magallanes 3 a 1, lo que significó su primer triunfo en su carrera como mánager.

“Me siento bastante bien, tenemos un grupo de jóvenes con bastante talento en el equipo que han venido trabajando en conjunto desde el primer día y eso ha sido importante”, declaró.

Caribes de Anzoátegui acumula tres años consecutivos sin avanzar al Round Robin, una marca que Cabrera busca frenar en su primer año al mando como mánager. “En los últimos años Caribes ha tenido fallas en el pitcheo, gracias a Dios nos hemos repotenciado en eso, solo esperemos que se mantengan saludables para competir”.

Con una carrera de 15 temporadas en las Grandes Ligas, Cabrera admite sentirse identificado con todo lo que aprendió en su estancia con los Nacionales de Washington en 2019 y 2020. “Dave Martínez fue un mánager de peloteros, siempre trata de mantener a los peloteros contentos en el terreno, darles esa confianza para que salgan a dar el 100% por uno”.

Asume el reto al mando de la Tribu

Asdrúbal Cabrera tiene la tarea de encaminar a un conjunto que se coronó campeón en tres ocasiones en los últimos 11 años y que en la 2021-2022 disputó la gran final de nuestro beisbol. Desde entonces, la instancia de enero se les ha hecho esquiva y esperan contar con el liderazgo y experiencia del exbigleaguer. “Soy una persona de retos, tenemos buen equipo, lo disfruto al máximo con la camisa de Caribes, que es de donde soy, y lo estoy haciendo con bastante orgullo y responsabilidad para poder lograr el objetivo”.