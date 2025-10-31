LVBP: Félix Pérez envía un contundente mensaje a los fanáticos de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Ya han pasado siete temporadas desde que Félix Pérez se uniformó por última vez con los Leones del Caracas. Sin embargo, a pesar de esa larga ausencia, el pelotero siempre ha demostrado a través de sus redes sociales que está al tanto de la actualidad del equipo.

Previo a la jornada de este viernes, el conjunto melenudo cuenta con dos derrotas al hilo, una situación que los ha llevado al antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones. Pero por si eso fuera poco, la relación entre los aficionados y el manager José Alguacil va de mal en peor.

Félix pide más apoyo para los Leones

Los Leones del Caracas comenzaron esta tercera semana de la temporada 2025-2026 de la LVBP con dos resultados adversos. Más allá que lograron derrotar a los Tigres de Aragua el pasado martes, en las jornadas siguientes cayeron frente a Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, ambos en el Estadio Monumental.

Ante esto, la fanaticada explotó contra el estratega y la manera en que ha estado dirigiendo el equipo. Fue entonces cuando Félix Pérez quiso pronunciarse por medio de su cuenta de Instagram para enviarles un contundente mensaje.

"El beisbol es de altas y bajas. Tenemos que saber que muchas veces se va a ganar y muchas veces se va a perder. Tenemos que ser buenos fanáticos. Tenemos que ser fieles", señaló.

Luego prosiguió: "No podemos juzgar cuando un manager, o el coach de banca cuando le da su opinión al manager, hace algo y no sale. Ellos están pensando que es lo mejor. El manager siempre quiere poner a los mejores en el campo".

El pelotero cubano no solo comentó que José Alguacil es un conocedor del beisbol, sino además aconsejó a los fanáticos a mostrar un poco más de apoyo en los momentos difíciles.

"Hay mucha gente que no simpatiza con (José) Alguacil. Siento que él es un tipo que sabe de beisbol. No sé si estará manejando al equipo de la mejor manera. No lo voy a criticar ni a él ni a ninguno de los otros coaches. Pero ustedes como fanáticos que ven el día a día, sí quisiera un poquito más de apoyo", cerró Félix Pérez.