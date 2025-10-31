Todo listo para el estreno de Luisangel Acuña con Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara no paran de fortalecerse y un día después del estreno del capitán, Ildemaro Vargas, este viernes está todo listo, para que el también bigleaguer Luisangel Acuña haga lo propio.

Los "Crepusculares" viajaron hasta el estadio Monumental Simón Bolívar, para enfrentar hoy a las 7:00pm a los Leones del Caracas, en un choque donde el hermano de Ronald Acuña saldrá como titular en el campocorto.

Así luce el lineup de hoy Cardenales contra Leones:

Ildemaro Vargas 2B Luisangel Acuña SS Jeferson Quero C Juan Yépez BD Rafael Ortega CF Everson Pereira RF Damiano Palmegiani LF Rangel Ravelo 1B Eduardo García 3B Máximo Castillo P.

Está alineación extraoficial, compartida por el periodista Carlos Valmore, luce sin duda como la más sólida en cuanto a nombres se refiere en una parte temprana del campeonato regular.

Luisangel Acuña buscará emular lo que hizo contra Magallanes:

Esta será la segunda temporada de la "Presión" con la novena larense, luego de un extraordinario debut en la zafra previa contra los Navegantes del Magallanes, tras conseguir su primer hit en la LVBP con un vuelacercas contra Ángel Acevedo.

El infielder dejo un promedio de .337, aunado a cinco bambinazos, 17 remolques, 26 carreras anotadas y se estafó 18 based en la campaña 2024-2025.