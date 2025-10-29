LVBP: ¿Qué tan cerca está Luisangel Acuña de uniformarse con Cardenales de Lara?

Suscríbete a nuestros canales

A medida que avanza la temporada 2025-2026 de la LVBP, los equipos continúan sumando peloteros talentosos a sus respectivos grupo de trabajo. En el caso de Cardenales de Lara, el nombre de Luisangel Acuña ya está sonando con mucha fuerza para uniformarse por segundo año seguido.

El elenco dirigido por el manager César Izturis arrancó la tercera semana de ronda regular con su tercera derrota al hilo, algo que sin duda ya comienza a preocupar dentro de la organización. Sin embargo, ya es de conocimiento público que varias figuras de renombre se estarán uniformando con ellos en los próximos días.

Cardenales, a la espera de Luisangel Acuña

Según varios reportes, Luisangel Acuña será uno de los peloteros que se unirá a la expedición de Cardenales de Lara a partir del mes de noviembre. De esta manera, los crepusculares reforzarán su defensa y aumentarán su peligrosidad al momento de correr las bases una vez que lo añadan al roster.

Recordemos que el hermano menor de Ronald Acuña Jr. tuvo su estreno en la LVBP durante la zafra 2024-2025. En aquel entonces participó en 29 compromisos en los que aportó 34 imparables, cinco dobles, un triple, tres jonrones, 17 carreras impulsadas, 26 anotadas, 18 bases robadas y .337 de promedio.

Además, no podemos olvidar que Luisangel Acuña viene de una temporada 2025 en Grandes Ligas donde fue tomado muy en cuenta por los Mets de Nueva York. En este segundo año con los neoyorquinos jugó en 95 encuentros, con .234 de promedio, 41 indiscutibles, siete dobles, ocho carreras remolcadas, 30 anotadas, y 16 almohadillas estafadas.