MLB: Ronald Acuña Jr. elegido como Regreso del Año de los Players Choice Award 2025

Después de perderse casi un año de acción debido a una segunda rotura del ligamento en sus rodillas, Ronald Acuña Jr. regresó con fuerza en la temporada 2025 de las Grandes Ligas con cuadrangular en su primer turno al bate contra San Diego Padres.

Desde ese entonces, el pelotero venezolano se encargó de recuperar el tiempo perdido en Las Mayores con una producción sensacional en ambas facetas del diamante, pero en especial con el madero. 'La Bestia' no solo marcó su regreso a los terrenos de juego, sino que lo hizo por todo lo alto, demostrando una vez más por qué es uno de los talentos más electrizantes del béisbol moderno.

Tras superar una difícil etapa de lesiones, el patrullero recuperó su nivel estelar y fue reconocido por sus propios compañeros como el Regreso del Año en la Liga Nacional de los Players Choice Award 2025, un galardón que celebra no solo su rendimiento, sino también su determinación y espíritu competitivo.

Ronald Acuña Jr. es el Regreso del Año en la Liga Nacional

La aparición del jardinero fue tan descomunal que se ganó su boleto al Juego de Estrellas de MLB, pese a que regresó el 23 de mayo, fecha en la que ya habían comenzado las votaciones para el partido de luminarias, que se realizó desde el Truist Park de Atlanta.

Aunque no logró su cometido de clasificar a su equipo a la Postemporada de las Grandes Ligas, el nativo de La Sabana finalizó con números notables de .290 de average, 21 jonrones, 42 remolcadas, 74 anotadas, 98 hits, .417 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .935 en 338 turnos al bate.

Este reconocimiento es un testimonio del esfuerzo y la dedicación que Acuña Jr. puso en su proceso de recuperación y en su retorno al más alto nivel. Su temporada estuvo llena de momentos brillantes, aportando poder, velocidad y energía contagiosa a su equipo.