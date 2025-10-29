MLB: Shane Bieber firma marca histórica con Toronto en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Shane Bieber fue uno de los lanzadores más esperados de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su llegada a Azulejos de Toronto estuvo marcada por verlo en su nivel élite; algo que alcanzó en su última y asombrosa actuación, con marca histórica incluida en la Serie Mundial 2025.

Bieber en la victoria 6-2 de Azulejos contra Dodgers de Los Ángeles registró: 5.1 entradas, 4 hits, 1 carrera limpia, 3 boletos, 3 ponches, y logró la victoria. Esto último es uno de sus logros más importantes del año, pero sobretodo por alcanzar una marca histórica en en la MLB.

Shane es el primer lanzador en la historia de Las Mayores en perderse los primeros 4+ meses de la temporada en lista de lesionados y ganar un juego de la Serie Mundial esa misma temporada. Un logro histórica que habla de la gran campaña que está desarrollando Toronto en 2025.

Shane Bieber Clave para que Azulejos de Toronto empatara la Serie Mundial

La Serie Mundial está 2-2 con unos Azulejos de Toronto que recuperaron volver Canadá para terminar la serie. En ese contexto, el equipo tuvo dos claves determinantes para vencer un juego que era de vida o muerte para ellos. Perder, era estar contra las cuerdas y no volver a su país.

Dominio de Shane Bieber

Bieber que llegó en la fecha límite de cambios a Toronto, se mostró muy confiado y sólido con sus comandos de pitcheos. De hecho, controló la ofensiva de Dodgers que venía envalentonada, pero la contuvo a 1 carrera limpia y 4 hits.

Jonrón de Vladimir Guerrero Jr

Shohei Ohtani es humano y Vladimir Guerrero Jr lo dejó muy claro. El japonés dejó una curva muy alta y el Vladdy le dio duro para dar su primer cuadrangular en la Serie Mundial; algo que significó dar la vuelta al marcador e indicarle a sus compañeros que podían hacerle daño.

Azulejos y su ofensiva oportuna

Toronto agregó cuatro carreras en el séptimo inning, sacando del juego a Ohtani. Este movimiento selló la victoria y dejó en evidencia que a Dodgers le cuesta batear en momentos importantes. Si los tres primeros no batean, el resto tiene serios problemas en la alineación.