MLB: Vladimir Guerrero Jr. pone en ventaja a Toronto con su primer jonrón en Serie Mundial

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó su primer cuadrangular en el Clásico de Otoño, un batazo de 395 pies que salió disparado a 102.7 millas por hora, para poner en ventaja a los Azulejos de Toronto en el juego 4 de la Serie Mundial.

El jonrón llegó en la parte alta del tercer inning ante el estelar Shohei Ohtani, quien lanzó una sweeper de 85.1 MPH que Guerrero Jr. no perdonó. La pelota voló hacia el jardín izquierdo del Dodger Stadium, desatando la euforia de los fanáticos canadienses y consolidando al dominicano como uno de los grandes protagonistas de la postemporada.

Líder histórico de jonrones en playoffs para Toronto

Con este cuadrangular, Guerrero Jr. alcanzó los siete jonrones en postemporada, superando a leyendas de la franquicia como José Bautista y Joe Carter, quienes registraron seis cada uno. El joven toletero se convierte así en el máximo jonronero de los Azulejos en instancias decisivas, reafirmando su peso histórico en el equipo.