MLB: ¡Historia! La serie de récords en el juego 3 de la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos

El Juego 3 de la Serie Mundial entre Dodgers de Los Ángeles y Blue Jays de Toronto pasará a la historia como uno de los más memorables y extensos en la MLB. Con seis horas y 19 minutos de acción, los equipos ofrecieron un espectáculo que combinó resistencia, estrategia y momentos individuales impresionantes. Este encuentro no solo fue largo, sino que también rompió múltiples récords tanto en el terreno de juego como en las estadísticas individuales.

Uno de los protagonistas indiscutibles fue Shohei Ohtani, quien brilló a nivel histórico. El japonés se convirtió en el primer jugador en la postemporada en recibir cuatro bases por bolas intencionales en un solo partido, y también alcanzó base nueve veces, empatando un récord de MLB que data de casi un siglo atrás. Además, con cuatro hits de extra-base, incluyendo dos jonrones, se aseguró un lugar especial en los libros de récords de la Serie Mundial.

Récords históricos en el Dodger Stadium

Dodgers y Blue Jays utilizaron a 19 lanzadores en total, un récord en un solo partido de Serie Mundial.

Shohei Ohtani recibió cuatro bases por bolas intencionales, un récord histórico de postemporada.

Freddie Freeman es el primer jugador en la historia de la Serie Mundial con múltiples jonrones para dejar en el terreno a un rival.

Ohtani llegó a base nueve veces en un solo juego, empatando un récord de MLB.

Con cuatro imparables de extra-base en un juego, Ohtani se convirtió en el primero en lograrlo desde 1906.

Los Dodgers y Blue Jays dejaron 31 corredores en base, otro récord conjunto.

El partido se convirtió en el más largo en tiempo para los Blue Jays en playoffs.

El bullpen de los Dodgers lanzó nueve entradas consecutivas sin permitir carreras.

Los Dodgers emplearon a 10 lanzadores, un récord en Serie Mundial.

Los Dodgers se convirtieron en el único equipo en disputar múltiples partidos de al menos 18 entradas en un “Clásico de Otoño”.

El encuentro también destacó por la resistencia de los equipos. El bullpen de los Dodgers mantuvo su eficacia durante nueve entradas consecutivas sin permitir carreras, mientras que ambos equipos combinaron esfuerzos para que el juego alcanzara las 18 entradas. Este tipo de partidos maratónicos reflejan no solo la preparación física, sino también la capacidad mental de los jugadores bajo presión.

Con este Juego 3, los Dodgers y Toronto demostraron que la Serie Mundial puede ofrecer momentos históricos tanto colectivos como individuales. Entre récords de lanzadores, hits extraordinarios y partidos interminables, este juego quedará en la memoria de los fanáticos como un verdadero testimonio de la grandeza del béisbol moderno.