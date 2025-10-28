MLB: Dodgers hacen respetar su casa y dejan en el terreno a Azulejos

Suscríbete a nuestros canales

El Dodger Stadium recibió en la noche de este lunes el Juego 3 de la Serie Mundial, el cual tuvo un inicio, un desarrollo y una conclusión llena de emociones. Y es que al final los Dodgers de Los Ángeles consiguieron un agónico triunfo por 6 a 5 sobre los Azulejos de Toronto en entradas extras.

Dodgers toman ventaja en la Serie Mundial

El conjunto de casa se encargó de tomar ventaja en la pizarra gracias a dos batazos de enormes dimensiones. El primero fue de Teoscar Hernández, en la parte baja del segundo; en tanto que el segundo fue con la firma de Shohei Ohtani, en el tercero.

Sin embargo, los canadienses pegaron fuerte en el cuarto inning con un rally de cuatro anotaciones para remontar las acciones. Alejandro Kirk se voló la barda con dos compañeros en circulación, mientras que Andrés Giménez añadió una más con elevado de sacrificio.

En la parte baja del quinto, Ohtani apareció nuevamente, esta vez para descontar con un doble productor. Minutos después anotó la del empate tras un sencillo de Freddie Freeman.

Para el séptimo capítulo hubo anotaciones de ambos bandos. Los Azulejos tomaron ventaja con un sencillo de Bo Bichette para que Vladimir Guerrero Jr. pisara el home tras una larga corrida desde la inicial. Luego, en la parte baja, Shohei Ohtani protagonizó su segundo cuadrangular de la noche para encender otra vez a la fanaticada de Los Ángeles.

Ya en entradas extras, específicamente en la decimoctava, Freddie Freeman tomó su séptimo turno al bate y castigó al relevista Brendon Little con un soberbio cuadrangular por todo el jardín central, dando fin a un compromiso que pasó de las seis horas de duración.