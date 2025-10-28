¿Es humano? Shohei Ohtani consigue lo nunca antes visto en un juego de Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Ya no hay manera de describir lo que es capaz de hacer Shohei Ohtani en un terreno de juego y más aún en instancias decisivas, logrando igualar ahora el récord de más extrabases conectados en un duelo de Serie Mundial establecido hace más de 115 años.

Los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Angeles están igualados 5-5 en el tercer desafío de la llave y eso se debe a la superlativa actuación del fenómeno japonés, quien acumula tres rayitas impulsadas.

Shohei Ohtani tiene noche perfecta:

"Showtime" empezó el compromiso con un doblete, mientras que en su segundo turno castigó a Max Scherzer con un bambinazo solitario, comenzando a escribir lo que sería su noche histórica.

De allí, pasó a una tercera aparición en la que repitió con un tubey, este remolcador y sorprendentemente, en su cuarta oportunidad volvió a irse, para la calle por la banda contraria, un bambinazo que emparejó las cosas parcialmente 5-5 y que le permitió sumar un nuevo hito en su impresionante carrera.

Shohei Ohtani empata este récord establecido en 1906.

Con sus cuatro extrabases de hoy, Ohtani igualó a Frank Isbell, quien en 1906 con los Medias Blancas de Chicago se convirtió en el pelotero con más batazos de una almohadilla en un desafío de instancia decisiva, tras batear cuatro dobletes.

Esto quiere decir, que incluso la hazaña del nipón puede ser superior, debido a que de sus cuatro extrabases, dos fueron cuadrangulares, algo nunca antes visto en esta instancia.