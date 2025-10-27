LVBP: Leones del Caracas reforzarán su pitcheo con este lanzador con pasado en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas siguen recibiendo buenas noticias y en esta oportunidad se trata de su pitcheo para esta naciente temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Los capitalinos están por recibir un importante lanzador criollo para blindar este departamento.

De la mano de José Alguacil, este histórico del beisbol venezolano quiere volver a competir por el campeonato y sin duda, para eso deben tener peloteros de primer en cada uno de los departamentos. En esta próxima semana, estarán recibiendo al experimentado lanzador Wilmer Font, quien reaparecerá en el circuito por primera vez desde la campaña 2016-2017.

Wilmer Font vuelve con el Caracas

Según reportó Carlos Valmore Rodríguez en su cuenta X, Font, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas, Corea del Sur y México, se unirá a a finales de esta semana al roster de los Leones. El veterano se tomará una preparación de al menos semana y media antes de integrarse a la rotación del Caracas.

"Quiero ayudar al equipo a alcanzar el campeonato", afirmó Font.

En su última campaña en la LVBP con Leones del Caracas, Wilmer Font dejó marca de 3-6 en 15 juegos, efectividad de 5.57, 15 boletos y 30 ponches, siendo esto cuando tenía 26 años y aún estaba en el circuito MLB con los Dodgers de Los Ángeles.

Recientemente, viene de quedar campeón con los Diablos Rojos en México, dejando récord de cuatro victorias y una derrota, 6.65 de efectividad y 46 ponches en 13 encuentros, 12 de ellos como abridor.