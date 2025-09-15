Estos venezolanos se coronaron campeones en México con Diablos Rojos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Diablos Rojos del México confirmaron su dominio absoluto en la Serie del Rey al vencer 7-3 a los Charros de Jalisco, completando así la barrida por 4-0. Con este triunfo, la novena escarlata sumó el campeonato número 18 de su historia en la Liga Mexicana de Beisbol, consolidándose como la franquicia más ganadora del circuito veraniego. La ofensiva capitalina respondió en los momentos clave y el pitcheo supo contener los intentos de reacción de los tapatíos, que nunca pudieron darle la vuelta a la serie.

Durante toda la campaña, este equipo mostró regularidad durante y un nivel competitivo. La afición de Ciudad de México celebró en el Estadio Alfredo Harp Helú un bicampeonato que reafirma la tradición y grandeza de los Diablos Rojos en la pelota mexicana.

Este campeonato, tuvo presencia venezolana en el roster, con varios criollos que lograron el objetivo final en esta campaña de la LMB.

Venezolanos campeones con Diablos Rojos

Los venezolanos Ricardo Pinto, José Pirela, Ramón Flores, José Rondón, Deolis Guerra, Wilmer Font y Carlos Pérez fueron protagonistas en la conquista del campeonato número 18 de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol. Su aporte, tanto en el pitcheo, como en la ofensiva, resultó determinante para que la novena escarlata lograra barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey y se consolidara como el equipo más ganador del circuito.

La presencia de este grupo de peloteros criollos reflejó la huella que sigue dejando el talento venezolano en el beisbol internacional. Cada uno aportó experiencia, calidad y competitividad, valores que fortalecieron el desempeño colectivo de los Diablos durante toda la temporada y que fueron decisivos en los momentos más exigentes de la Postemporada.