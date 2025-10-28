MLB

Teoscar Hernández se va para la calle con su primer hit de la Serie Mundial

El dominicano adelantó a los Dodgers en el tercer desafío de la Serie Mundial de la MLB 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 09:57 pm
En contraste con lo que estaba siendo su actuación en las escalas previas de la postemporada, al dominicano Teoscar Hernández no le estaba yendo muy bien en esta Serie Mundial. Sin embargo, en el tercer encuentro inició de la mejor manera, tras conectar un enorme vuelacercas.

A pesar de que los Dodgers de Los Angeles están perdiendo 4-2 contra los Azulejos de Toronto, el slugger hizo gala de su poder ante el experimentado Max Scherzer.

Teoscar Hernández abre la pizarra con cuadrangular:

A Hernández le tocó consumir su primer turno en el segundo episodio con el choque igualado a cero carreras y después de pelear, en cuenta pareja de 2-2 aprovechó un slider que no rompió por parte de Scherzer.

El derecho dominicano simplemente dejo llegar el lanzamiento, para estirar sus brazos y así conectó un enorme cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, el cual significó su primer incogible en esta instancia decisiva, luego de ocho apariciones en blanco.

Teoscar Hernández es un jonronero en Postemporada:

Este batazo de cuatro esquinas, significó el quinto de Teoscar en los presentes playoffs y el octavo en las dos etapas recientes, siendo superado solamente por Shohei Ohtani, quien tiene 10 en ese periodo.

El dominicano espera que está conexión lo ayude a mejorar sus registros por el resto de la postemporada y así ayudar a su franquicia.

