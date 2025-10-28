Shohei Ohtani se acerca al récord de más bambinazos en una postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Las cosas buenas de Shohei Ohtani parecen un cuento de nunca acabar y el fenómeno japonés se fue para la calle nuevamente en el tercer encuentro de la Serie Mundial, para acercarse al récord de más cuadrangulares en una postemporada.

Los Dodgers de Los Angeles y los Azulejos de Toronto están empatados parcialmente 4-4 en el duelo que pondrá a alguno adelante en la serie (1-1) y donde nuevamente el astro multifacético volvió a ser protagonista.

Shohei Ohtani conecta estacazo de vuelta completa:

Luego de conectar un doble en su primera aparición en el plato, el pelotero japonés volvió a hacer gala de su poder con una conexión mucho más fuerte. Esta, al final, significó el 2 a 0 para los Dodgers de Los Ángeles en ese entonces.

En cuenta de 1 y 2, Shohei Ohtani le ganó un duelo de seis lanzamientos a Max Scherzer, quien pecó al enviarle una recta pegada. La bola salió a una velocidad de 101.5mph y aterrizó a unos 389 pies de distancia por todo el jardín derecho.

Shohei Ohtani se acerca al récord de cuadrangulares en playoffs:

Cabe agregar que se trató de su séptimo cuadrangular de esta postemporada y de esa manera quedó a tres vuelacercas de empatar el registro de más conexiones de cuatro esquinas en unos playoffs, el cual está en manos de Randy Arozarena (2020) y Corey Seager (2023).

A falta de un máximo de cuatro duelos en esta campaña y con un jonrón dado recientemente, tres más parecen no estar tan cerca.

No obstante, es evidente que para este fenómeno ningún número está lejos y es una marca que podría igualar incluso con una jornada de tres bambinazos, tal como ya lo hizo en el cuarto encuentro de la Serie de Campeonato de este 2025.