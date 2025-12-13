Falleció Abraham Quintanilla, padre de la inolvidable Selena Quintanilla

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música y la cultura latina está de luto. La mañana del 13 de diciembre se confirmó la muerte de Abraham Isaac Quintanilla Jr., de 86 años, ícono del género Tejano y padre de la legendaria Selena Quintanilla, quien revolucionó la música latina en los años 90.

La noticia fue anunciada por su hijo A.B. Quintanilla en redes sociales con un mensaje lleno de dolor. Hasta el momento se desconoce la causa oficial de su fallecimiento, y la familia ha pedido privacidad mientras procesan este duro golpe que ha conmovido a la comunidad latina y estadounidense.

La vida de Abraham Quintanilla

Abraham Quintanilla no fue solo el papá de una estrella; fue el arquitecto del éxito de Selena desde que descubrió su talento en la infancia.

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Abraham fue cantante, compositor, productor y fundador de la agrupación familiar Selena y Los Dinos, que catapultó a la fama mundial a la 'Reina del Tex-Mex'.

Su carrera musical comenzó décadas antes, siendo parte del grupo “Los Dinos” en los años 50 y 60, y más tarde se dedicó a dirigir y proteger la carrera de sus hijos en el competitivo mundo de la música.

A lo largo de los años, Abraham también participó en proyectos, entrevistas y producciones que mantenían viva la memoria de su hija Selena, lidiando con la fama, el dolor y el legado cultural que dejaron tanto ella como él.

Miles de fans lo recordarán como el hombre que creyó en el talento de Selena cuando pocos lo hacían y que la impulsó a romper barreras de género y idioma.

Un doloroso adiós

La despedida de Abraham llega 30 años después de la trágica muerte de Selena, asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar, su examiga y presidenta de su club de fans.

La herida de esa pérdida marcó para siempre a la familia Quintanilla, y ahora con la partida de su patriarca, muchos recuerdan esos momentos con dolor y nostalgia.

El anuncio de su fallecimiento desencadenó en redes sociales una enorme ola de tributos y mensajes de condolencias de celebridades, artistas latinos y fanáticos de todas las edades, que destacan no solo su legado musical, sino también el impacto cultural de su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, A.B. Quintanilla, hermano de Selena y también músico, publicó una imagen junto a su padre con un mensaje desgarrador: “Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”.

Sin dar más detalles sobre lo sucedido o posibles servicios funerarios, la familia prefirió mantener un perfil bajo mientras amigos y colegas comienzan a compartir sus recuerdos más íntimos sobre Abraham, describiéndolo como un hombre apasionado, dedicado y con un amor inquebrantable por su familia.