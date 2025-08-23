Ex-Cy Young Shane Bieber logra un regreso soñado con Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Shane Bieber está de vuelta finalmente en Grandes Ligas, tras una lesión en el codo que lo mantuvo fuera de acción por más de año y medio. Y su retorno, fue sencillamente inmejorable.

Luego de ser uno de los lanzadores más icónicos de Guardianes de Cleveland en los últimos años, dicha organización tomó la decisión de cambiarlo el pasado 31 de julio a Azulejos de Toronto, por el derecho Khal Stephen.

Casi un mes más tarde, la divisa canadiense demostró que la paciencia tiene recompensas, pues su voto de confianza con el otrora Cy Young de la Liga Americana en el 2020 valió la pena.

Un regreso por todo lo alto

El pasado viernes, el californiano volvió a la acción 507 días después, vistiendo un nuevo uniforme, pero demostrando una versión similar a la suya en las pasadas temporadas.

Desde el 2 de abril de 2024 no lanzaba en Major League Baseball (MLB), pero recuperó su brillo en tiempo récord tras someterse a una cirugía de Tommy John hace año y medio.

Su rival fue Marlins de Miami y pudo dominar a esta alineación a placer: 6 entradas completas, 87 envíos, solo 2 hits y 1 carrera permitida (producto de un jonrón solitario). Asimismo, golpeó a un bateador, no concedió bases por bolas y propinó 9 ponches ante los 21 bateadores que enfrentó.

''Me sentí muy agradecido por este camino recorrido y el apoyo que recibido de mi familia. Desde el primer pitcheo me sentí muy bien y sé que estoy de vuelta'', declaró Bieber en entrevista post-juego.