Vladímir Guerrero Jr. dispara jonrón, pero Toronto cae ante Texas (+Video)

La superestrella dominicana de los Azulejos de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., despachó este domingo su vigésimo primer (21) jonrón de la campaña 2025 en el encuentro ante los Rangers de Texas. Compromiso que se disputó en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense, ante 42.549 aficionados.

En días anteriores alcanzó la cifra de 20 jonrones por quinta campaña consecutiva. Este sería su sexto jonrón con velocidad superior a las 110 millas por hora y su segundo de mayor velocidad en la temporada.

El batazo de Vladímir Guerrero Jr.

Corría la parte baja de la sexta entrada, cuando el inicialista llegó al plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Nathan Eovaldi. Para ese momento, el compromiso se encontraba ocho (8) carrera por una (1) a favor del conjunto visitante.

Con dos outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Eovaldi, un splitter de 88 millas por hora bajito en la zona de strike, Guerrero haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín central-izquiero.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Vladímir Guerrero Jr. tuvo una velocidad de salida de 110.3 millas por hora y recorrió 439 pies de distancia.

Sus números

Vladímir Guerrero Jr. se encuentra en su séptima temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Toronto. El inicialista tiene un promedio vitalicio de .289, con 1044 hits, 181 jonrones y 575 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .300/.398/.500 (Avg/Obp/Slg); en 464 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 139 imparables, 21 cuadrangulares, anotado 83 e impulsado 68. Ha recibido 68 boletos y se ha ponchado en 76 ocasiones.