LVBP: ¡Desde Japón! Edward Olivares se une a Bravos de Margarita

El ambiente en el clubhouse de los Bravos de Margarita se ha encendido. Tras culminar su participación en el béisbol japonés, el estelar jardinero Edward Olivares ha llegado a Venezuela para unirse de inmediato a la "Máquina de Guerra", listo para inyectar su talento en la temporada LVBP 2025-2026 y en la búsqueda del anhelado campeonato.

Olivares: "ansioso, feliz y disponible sin restricciones"

El jardinero, conocido por su versatilidad y poder ofensivo, expresó su entusiasmo y compromiso total con la divisa insular.

Edward Olivares declaró: "Estoy contento y agradecido nuevamente por la oportunidad de estar aquí, así ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. La verdad que estoy demasiado ansioso, feliz de estar nuevamente en mi tierra, jugar para mi familia y ayudar al equipo."

Olivares, quien aterriza en la liga luego de su experiencia en Japón, enfatizó su disponibilidad total para el cuerpo técnico, un detalle crucial en el béisbol venezolano:

Olivares: "La verdad que ya hable con Henry, donde él me necesite voy a estar. Estoy disponible para jugar sin restricciones, que es lo más importante y dar lo mejor de mi función."

La meta: mantenerse saludable

El impacto de Olivares no será solo en el outfield. Su presencia es un motor anímico para unos Bravos de Margarita que se han propuesto alcanzar la gloria. El estelar jardinero se centra en la constancia y el esfuerzo colectivo para lograr el objetivo.

Consultado sobre el alcance del equipo esta temporada, Olivares mantuvo un tono de humildad y enfoque: "Con el favor de Dios. Hay que mantenernos saludables y ayudar al equipo, es lo más importante. Estoy muy contento, gracias por su apoyo. Estamos aquí gracias a Dios, vamos a ayudar al equipo a ganar apoyándonos, juego tras juego."

Con Edward Olivares ya a bordo y con luz verde para jugar sin limitaciones, los Bravos de Margarita consolidan una pieza clave en su ofensiva y esperan dar el salto definitivo en la LVBP 2025-2026.