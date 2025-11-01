MLB: Esta fue la última vez que la Serie Mundial se decidió con el Juego 7

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la Serie Mundial se extenderán hasta el próximo sábado 1 de noviembre. Y es que en la noche de este viernes, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron por 3 a 1 a los Azulejos de Toronto para igualar las cosas y forzar el Juego 7.

Los dirigidos por el manager Dave Roberts llegaron al Rogers Centre con la misión de ganar este sexto encuentro, algo que concretaron gracias a un productivo tercer inning. Allí, Mookie Betts y Will Smith remolcaron las rayitas del triunfo para los suyos con sendos indiscutibles.

Otra emocionante Serie Mundial que se decidirá con el Juego 7

Gracias a esta victoria de los Dodgers, ahora la Serie Mundial se decidirá con el juego bonito, con ese que ninguno de los equipos desea perder. Y es que no se ve una conclusión de este estilo desde la edición de 2019.

Como muchos recordarán, en la Serie Mundial de dicho año se enfrentaron Astros de Houston y Nacionales de Washington. Al final, estos últimos se coronaron para conquistar su primer campeonato en su historia.

Los Nacionales sorprendieron al ganar los dos primeros juegos en el Minute Maid Park. Sin embargo, los Astros se impusieron en los tres siguientes en el Nationals Park.

Pero cuando todo parecía indicar que el conjunto de la Liga Americana iba a celebrar en casa, el elenco capitalino se creció para ganar el Juego 6 y el Juego 7.

Previo a esa Serie Mundial del 2019, las otras temporadas que también vivieron un Juego 7 fueron las de 2017 (Astros de Houston), 2016 (Cachorros de Chicago), y 2014 (Gigantes de San Francisco).