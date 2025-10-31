MLB: Dodgers quieren igualar una hazaña que no se ve en la Serie Mundial desde hace 5 décadas

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en la MLB tendrá un encuentro imperdible. Y es que la Serie Mundial regresó al Rogers Centre de Toronto, donde los Dodgers de Los Ángeles tratarán de mantener vivas sus ilusiones de alzar el título cuando se midan, en el Juego 6, a los Azulejos de Toronto.

El conjunto dirigido por el manager Dave Roberts fue sorprendido por los canadiense durante su estadía en Los Ángeles, ganando dos de los tres careos en el Dodger Stadium. Es por eso que están en la obligación de ganar esta noche no solo para forzar el Juego 7, sino también para intentar igualar una hazaña que no se ve en la historia de la Serie Mundial desde hace más de cinco décadas.

Dodgers van por la heroica en Toronto

Solo quedan par de compromisos para que la temporada 2025 de las Grandes Ligas baje su telón de forma definitiva. Justamente, esos dos choques son de vital importancia para los Dodgers de Los Ángeles, quienes seguramente querrán revalidar el título que alzaron en 2024.

Pero no se trata solo de conquistar el campeonato por segundo año de consecutivo. De hecho, hay que resaltar que en caso de que lo hagan, el elenco de Los Ángeles se convertirá en el primer equipo de la Liga Nacional en hacerlo desde las ediciones de 1975 y 1976, cuando los Rojos de Cincinnati derrotaron a Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, respectivamente.

Recuerda que todas las emociones del Juego 6 de la Serie Mundial, entre Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto, también las podrás disfrutar a través del play by play de Meridiano.net.