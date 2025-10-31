Serie Mundial: El dato de Yoshinobu Yamamoto que le da confianza a los Dodgers para el Juego 6

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 31 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles están obligados a ganar el juego 6 de la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas, para así ir a un séptimo y decisivo encuentro. Para este desafío en Toronto, el mánager Dave Roberts enviará a la lomita a Yoshinobu Yamamoto, quien ha tenido un buen rendimiento en los Playoffs.

El japonés buscará dar lo mejor de si en este importante encuentro, para así jugar el juego 7, donde se decidirá al campeón de esta campaña 2025 del mejor beisbol del mundo.

Yamamoto tendrá una gran responsabilidad desde la lomita, pero no será la primera vez en su carrera que afronte un juego de eliminación, razón por la que debe ser un plus de confianza para los Dodgers, que quieren el bicampeonato de la Serie Mundial.

Yoshinobu Yamamoto se monta en la lomita por la heroica

Yamamoto vuelve a encontrarse en un escenario que ya conoce bien: lanzar con su equipo al borde de la eliminación. Esta vez lo hace con los Dodgers de Los Ángeles, pero el recuerdo de lo que logró en Japón sigue fresco. En 2023, cuando defendía los colores de los Orix Buffaloes, subió al montículo en el sexto juego de la Serie de Japón con la presión de mantener viva la temporada. Los Buffaloes estaban abajo 3-2 ante los Hanshin Tigers, y el derecho respondió con una de las actuaciones más memorables de su carrera.

Aquel día, lanzó un juego completo de 138 lanzamientos, ponchó a 14 bateadores y solo permitió una carrera, sin otorgar bases por bolas. Su dominio absoluto forzó un séptimo juego y demostró su temple en los momentos más duros. Ahora, en circunstancias muy similares, los Dodgers esperan que esa misma frialdad y determinación reaparezcan.

En la presente Postemporada 2025, Yoshinobu Yamamoto tiene efectividad 1.57, con récord de 3-1 en cuatro juegos, 0.73 de WHIP y 26 ponches, unos números que lo hacen ser uno de los mejores lanzadores de los Dodgers en octubre.