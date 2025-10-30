Yoshinobu Yamamoto se enfrentará a una situación conocida en el sexto juego de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Angeles saldrán a sexto encuentro de la Serie Mundial este viernes en el Rogers Center, sabiendo que no tienen mañana. Sin embargo, la buena noticia es que contarán con un lanzador que ya sabe lo que es abrir en esta situación como Yoshinobu Yamamoto.

La novena que representa al viejo circuito está en jaque en la serie 3-2 contra los Azulejos de Toronto, unos bates que solamente el nipón ha podido dominar, tras lanzarle juego completo en el segundo choque del cruce y aceptar una sola anotación.

Yamamoto ya ha lanzado en esta situación:

Más allá de estar en esa situación de "vida o muerte" y no tener encuentros en casa, el staff californiano se muestra bastante optimista, debido a que este derecho ya ha lanzado en un sexto choque de una instancia decisiva y con su equipo perdiendo la llave (3-2), aunque no fue en las Grandes Ligas.

Esa salida en la mismas condiciones que tiene de experiencia Yamamoto fue en la Serie de Japón 2023, donde los Orix Buffaloes estaban abajo 3-2 ante los Hanshin Tigers y Yoshinobu lanzó el juego completo. En ese momento, acumuló 138 envíos, aceptó una sola rayita, ponchó a 14 oponentes y no regaló boletos, de acuerdo al dato compartido por el periodista de ESPN Luis Alfredo Álvarez.

Yoshinobu lanzó buscará seguir su racha en Series Mundiales:

Aunado a eso, esta será la tercera presentación del derecho de 27 años en Series Mundiales, contando la de la zafra anterior y en las dos previas se alzó con el triunfo. Además, buscará ampliar su récord a tres aperturas en fila en postemporada completando los nueve episodios.

Números globales de Yoshinobu Yamamoto en Series Mundiales: