MLB: Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers logran marca de audiencia en Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía trámite para Los Angeles Dodgers después de barrer en cuatro partidos a Milwaukee Brewers, se ha complicado y podría perder su chapa flamantes campeones de las Grandes Ligas ante Toronto Blue Jays, que está a una victoria de su tercera Serie Mundial.

Un partido de 18 innings que terminó en jonrón para dejar en el terreno de Freddie Freeman, es una muestra de que al "Clásico de Otoño" no le ha faltado emoción y puede considerarse como una de las más reñidas en los últimos tiempos en MLB.

El cruce entre Blue Jays-Dodgers está por encima de lo que fue la Serie Mundial del año pasado entre Los Ángeles y New York Yankees, que pese al impacto que suele generar ambas franquicias terminó en un decepcionante 4-1 a favor de los angelinos.

Juego 3 de Serie Mundial 2025 deja marca de audiencia

El tercer duelo entre los Azulejos y Dodgers alcanzó una impresionante audiencia promedio de 17.62 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 27% respecto a 2024, de acuerdo con MLB Communications. Este aumento refleja el creciente interés del público por la rivalidad de organizaciones en la vigente final de las Grandes Ligas, consolidando al enfrentamiento como uno de los eventos deportivos más seguidos del año.

En conjunto, los primeros tres juegos del "Clásico de Otoño" promediaron un 18.73 millones de televidentes, marcando un aumento del 25% en comparación con el año anterior. Estos números confirman el éxito de la serie en términos de audiencia y demuestran el poder de convocatoria que han tenido ambos equipos en las mencionadas instancias.

Con la serie 3-2 a favor de Toronto, resta por lo menos un compromiso para que estos números se sigan afianzando y posicionando al béisbol como uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos.