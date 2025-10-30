MLB: Shohei Ohtani puede ser clave en el Juego 6 y 7 de Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani ha brillado de diferentes formas durante la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas. Sin embargo, su rol como lanzador se ha visto opacado con una pésima apertura en el Juego 4 contra Azulejos de Toronto. En ese contexto, su rol podría ser clave para los Juegos 6 y 7.

Ohtani estuvo en el montículo en el Juego 4 de Serie Mundial y fue un desastre: 6.0 entradas, 4 carreras limpias, 1 jonrón, 1 boleto, 6 ponches, 3.50 efectividad. Con esos números y tomando en cuenta que solo resta el Juego 6 y el 7 de ser necesario, el japonés estará desde el bullpen.

Dave Roberts aclaró sobre el rol de Shohei sin nombrarlo: "Cuando hablas del Juego 6, potencialmente el Juego 7 de la Serie Mundial, todas las manos están sobre la mesa". La estrella se pronunció: "Si existe la posibilidad de que me necesiten en alguno de los juegos, quiero estar listo".

Shohei Ohtani como clutch desde el bullpen de Dodgers de Los Ángeles

Shohei Ohtani nunca ha lanzado como relevista en Grandes Ligas, tiene experiencia en momentos grandes. En el Clásico Mundial 2023, selló el título para Japón ponchando a Mike Trout. Su historial lo respalda como opción decisiva si la Serie Mundial se extiende hasta el Juego 7.

Ohtani lo sabe y lo asume: "Podría haber partidos como el de ayer que se van a extrainnings… quiero mantenerme preparado para lanzar en cualquier momento", expresó tras el Juego 4. Su disposición y versatilidad lo convierten en la carta más simbólica del bullpen de los Dodgers.

Números de Shohei Ohtani como lanzador en su carrera

Shohei Ohtani como lanzador es muy estudioso y metódico; intenta no cometer errores y sabe como combinar su repertorio para alcanzar los outs. Si Dodgers de Los Ángeles lo usa como relevista en el Juego 6, será para sacar al menos 6 outs en un momento clutch el encuentro.

Números de Ohtani como lanzador en su carrera:

- 100 juegos, 100 aperturas, 39-20, 3.00 efectividad, 528.2 entradas, 388 hits, 176 carreras limpias, 56 jonrones, 182 boletos, 670 ponches, 1.07 WHIP