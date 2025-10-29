La ofensiva de Roberts: Los Dodgers revelan su plan para el decisivo Juego 5

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de Béisbol sigue al rojo vivo. Este miércoles se llevará a cabo el Juego 5, con la serie empatada a dos victorias por equipo.

Por un lado, los Dodgers de Los Ángeles (californianos) buscarán tomar la ventaja en el último compromiso de la serie en el famoso “Chávez Ravine” (Dodger Stadium). Su objetivo es regresar a Toronto con un juego de ventaja y tener la oportunidad de coronarse en el primer partido de vuelta en Canadá. Por su parte, los Blue Jays (canadienses) harán todo lo posible por evitar volver a casa en desventaja.

Dodgers: Dave Roberts elige a sus guerreros para el Juego 5

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, reveló la alineación de su equipo para el quinto compromiso de la Serie Mundial.

Roberts mantiene gran parte de la alineación que ha usado durante la temporada, aunque realizó un par de ajustes estratégicos:

1er bate y Bateador Designado (BD): La superestrella japonesa Shohei Ohtani .

2do bate y Receptor (C): Will Smith , quien ha sido movido desde el sexto puesto.

3er bate y Campocorto (SS): Mookie Betts , quien sube un puesto en el orden (del segundo al tercero).

4to bate y Primera Base (1B): Freddie Freeman , el héroe del larguísimo Juego 3.

5to bate y Jardín Derecho (RF): Teoscar Hernández .

6to bate y Segunda Base (2B): Tommy Edman .

7mo bate y Tercera Base (3B): Max Muncy .

8vo bate y Jardín Central (CF): El puertorriqueño Kiké Hernández .

9no bate y Jardín Izquierdo (LF): Alex Call.

En el montículo, el abridor será el zurdo Blake Snell.