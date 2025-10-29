MLB: Alejandro Kirk entró en los libros de récords para un mexicano

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Kirk, receptor titular de los Azulejos de Toronto ya ganó la Serie Mundial para México, sin importar el resultado final del Clásico de Otoño 2025. Con la serie empatada 2-2 ante Dodgers de Los Ángeles y tres juegos por disputarse, el tijuanense de 26 años ha firmado una postemporada histórica que lo coloca en la cima del legado beisbolero azteca.

Récords ofensivos sin precedentes para un mexicano

Kirk ha roto barreras que parecían inquebrantables. En más de un siglo de historia de la Serie Mundial, ningún pelotero nacido en México había conectado un solo cuadrangular. Alejandro ya suma dos y contando. Además, igualó el récord de más jonrones en una postemporada para un mexicano, alcanzando los cinco de Vinicio Castilla… en su primera aparición en octubre.

Defensa de élite y liderazgo detrás del plato

Más allá de su poder al bate, Kirk ha brillado con su guante. Su capacidad para controlar el juego, frenar el robo de bases (incluyendo un out memorable a Shohei Ohtani) y su excelencia en el mascoteo lo consolidan como uno de los mejores cátchers defensivos de toda la MLB. Su presencia ha sido clave para que Toronto compita de tú a tú con una potencia como los Dodgers.

A la altura de leyendas como Valenzuela y Arozarena

Comparar a Alejandro Kirk con figuras como Fernando Valenzuela o Randy Arozarena ya no es exagerado. Arozarena, naturalizado mexicano, ostenta el récord de más jonrones en una postemporada con 10 en 2020, pero no logró coronarse campeón. Valenzuela, por su parte, firmó una legendaria actuación en 1981 con los Dodgers, incluyendo una victoria en la Serie Mundial y una efectividad de 2.21.