MLB: Andrés Giménez iguala récord histórico y poco común en la Postemporada

Los Azulejos de Toronto empataron la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas tras vencer el pasado martes 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles. En esa victoria para la franquicia de la Liga Americana, el venezolano Andrés Giménez se hizo sentir con el madero y aportó su granito de arena en ese importante triunfo.

El infielder nacido en Barquisimeto ha tenido una Postemporada discreta, con altos y bajos, pero se ha hecho presente en momentos importantes para el equipo canadiense, que niveló las acciones en este "Clásico de Otoño" y sin duda querrán buscar el campeonato.

Andrés Giménez iguala récord histórico en octubre

Según un dato de Sportsnet Stats, Giménez logró un hito impresionante en la historia de la Oostemporada. Desde el noveno puesto en el orden al bate, ha impulsado ocho carreras, lo que lo coloca empatado en el tercer lugar entre los jugadores que más han producido desde esa posición. Esta cifra lo pone junto a Alex Verdugo (2024) y solo por detrás de Bucky Dent (11 en 1978) y Adam Kennedy (9 en 2002), mostrando que incluso desde un lugar “menos tradicional” en la alineación se puede tener un impacto decisivo en los momentos importantes.

Lo que hace aún más notable el logro de Giménez es la consistencia y capacidad de aparecer en los momentos claves de la Postemporada. Impulsar carreras desde el noveno puesto no es algo común, y su desempeño demuestra no solo su talento, sino también la confianza que el equipo deposita en él en situaciones críticas.

En ese cuarto juego de la Serie Mundial, el venezolano fue alineado noveno en el orden y se fue de 3-1, con una carrera remolcada y otra anotada.

En los Playoffs 2025, Andrés Giménez cuenta con 13 hits en 15 juegos, entre ellos un doble y par de jonrones. Además, acumula 11 carreras remolcadas, nueve anotadas y average de .241, siendo uno de los bateadores más ocasionales y que se ha mantenido al margen en el roster de Toronto.