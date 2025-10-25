MLB: Andrés Giménez deja su huella con el madero en el Juego 1 de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Rogers Centre vibró y celebró en la noche de este viernes con motivo del Juego 1 de la Serie Mundial, donde los Azulejos de Toronto hicieron respetar la casa tras derrotar con un contundente marcador de 11 a 4 a los Dodgers de Los Ángeles. Allí, la presencia venezolana se hizo notar gracias a Andrés Giménez.

Como muchos recordarán, el infielder venezolano llegó este 2025 al conjunto canadiense con la intención de reforzar la defensa del equipo. Y es que no solo lo consiguió, algo que le valió otra candidatura al Guante de Oro, sino que además se ha convertido en un bate clave durante estos playoffs.

Giménez batea, Toronto celebra

Para este primer careo de la Serie Mundial, Andrés Giménez dejó su huella con un batazo importante que, a la postre, sirvió para que los Azulejos concretaran un rally de nueve carreras para sentenciar las acciones.

El batazo apareció en la parte baja del sexto inning. El venezolano tomó su turno con las bases llenas sin outs, y tras pescar un cambio por el medio disparó una línea fuerte al jardín derecho, remolcando así la tercera rayita del episodio y la del 5 a 2 en ese entonces. Minutos después pisó el home gracias a un grand slam de Addison Barger.

Al final, Andrés Giménez se fue de 4-1 con impulsada, anotada y par de ponches. Cabe mencionar que ha conectado al menos un hit en cuatro de sus últimos seis encuentros de esta postemporada.

Números de Andrés Giménez en la postemporada 2025