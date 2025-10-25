MLB: Alejandro Kirk ya hace historia para México en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de la MLB inició en la noche de este viernes, donde Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto protagonizarán un duelo intenso para convertirse en los monarcas de este año. Si nos toca hablar de peloteros que deben marcar la diferencia, sin duda que Alejandro Kirk resalta en el podio del conjunto canadiense.

El receptor mexicano ha sido clave a lo largo de toda la temporada 2025, pues su aporte con el madero y destreza detrás del plato han beneficiado enormemente a los Azulejos. Pero eso no es todo. Y es que el oriundo de Tijuana ya entró en la historia entre los peloteros nacidos en México que han jugado en las Grandes Ligas.

Kirk, orgullo mexicano en la MLB

A lo largo de la historia de la MLB, México ha tenido uno que otro representante en la Serie Mundial. Sin embargo, desde hace cinco años que no se veía a uno en dichas instancias, una seguidilla que rompió este año Alejandro Kirk.

Y es que en la 2020, los lanzadores Julio Urías y Víctor González formaron parte de aquellos Dodgers que alzaron el título. Desde entonces, la representación mexicana desapareció por completo. Hasta ahora.

Pero eso no es lo único que hace especial esta participación de Kirk. Y es que el tijuanense se convirtió en el primer receptor mexicano en disputar una Serie Mundial, esto gracias a su constante trabajo y su impecable rendimiento a nivel ofensivo y defensivo.

Números de Alejandro Kirk en la postemporada 2025