MLB: Andrés Giménez podría sufrir un cambio de posición para la Serie Mundial

Este viernes inicia la Serie Mundial de la MLB en el Rogers Centre, donde Azulejos de Toronto medirá fuerzas contra Dodgers de Los Ángeles. Si bien es prácticamente un hecho que Andrés Giménez formará parte del lineup de los canadienses, lo cierto es que en las últimas horas han surgido algunas dudas.

El infielder venezolano se ha convertido en una pieza importante para el manager John Schneider, al punto de ser uno de los bates más efectivos más allá que sea noveno en el orden. Pero el detalle no pasa por ahí, sino en la posición que le tocará cubrir dentro del infield.

Muchas interrogantes alrededor de Andrés Giménez

Como algunos recordarán, Bo Bichette era el encargado de defender el campocorto del conjunto de Toronto, pero tras una lesión de rodilla el pasado 6 de septiembre el equipo cambió los planes. Y es que desde entonces, Andrés Giménez pasó de la intermedia a las paradas cortas, cumpliendo su labor de manera fenomenal hasta la fecha.

Dicho esto, y con la posible inclusión del norteamericano al roster de Toronto en la Serie Mundial, surgen varias preguntas. ¿Dejarán los Azulejos al venezolano en el campocorto y pondrán a Bichette en la segunda base? ¿Devolverán a Bichette a su posición natural y moverán a Andrés a la intermedia? ¿O utilizarán a Bichette como bateador designado para mantener al larense en el campocorto?

Independientemente de lo que decida el manager de cara a los primeros juegos contra los Dodgers, lo cierto es que Andrés Giménez está preparado para cubrir cualquier posición defensiva, ya que lo importante para él es apoyar al equipo durante la etapa más importante de la temporada.

"Estoy preparado para cualquier movimiento que ellos hagan, porque lo hemos hecho durante todo el año y siento que han tocado las teclas donde han tenido que tocarlas, así que yo estoy feliz de estar aquí", comentó durante una rueda de prensa.

Luego añadió: "Si tengo que jugar segunda, juego segunda. Si tengo que jugar short, juego short. Si tengo que venir desde la banca, vengo desde la banca. Siempre voy a tratar de enfocarme en controlar lo que yo puedo controlar y hacer mi trabajo muy bien".

Números de Andrés Giménez en la postemporada 2025